В рамках конкурсной программы Beat Film Festival онлайн-кинотеатр Okko представит документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». В проекте об одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на Дальнем Востоке, задействованы реальные участники истории: действующие на момент развития событий члены ОПГ «Общак», представители власти и свидетели.

При этом с начала 2025 года было представлено несколько сериалов, затрагивающих тему 90-х. Среди них «Аутсорс», второй сезон «Фишера», а также многосерийный фильм Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». Войтинский допустил, что тренд на 90-е можно объяснить в том числе экономикой.

«У нас есть выбор, куда смотреть: вперед или назад. Смотреть назад дешевле, поэтому индустрия вынуждена делать такой упор на криминальные истории. Такие проекты захватывают внимание зрителя не с помощью графики или оригинального сценария, а с помощью прошлого, которое уже готово, про него все придумано. Чисто технически просто люди бегают, стреляют или бьют в лица. Это напряжение и угроза жизни захватывает внимание, физиологический процесс. Продюсер ориентирован на то, чтобы зрителя увлечь. Если это можно сделать с помощью стрелялок, то он с удовольствием это сделает. Поэтому это работает, во многом это экономика. Думаю, еще лет 20 надо потерпеть девяностые, затем поедем дальше, и темы будут двигаться вместе с нами. Однако нулевые – тоже такое себе», - пояснил Войтинский.