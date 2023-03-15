СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму

Сценарий называется «Кинокритик». Действие происходит в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Съемки ленты начнутся осенью текущего года. Фильм может быть посвящен одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

Ранее сообщалось, что Тарантино снимет сериал в 2023 году.

