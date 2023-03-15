СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму
15 марта 202306:19
Американский кинематографист Квентин Тарантино закончил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на собеседников.
Сценарий называется «Кинокритик». Действие происходит в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Съемки ленты начнутся осенью текущего года. Фильм может быть посвящен одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.
Ранее сообщалось, что Тарантино снимет сериал в 2023 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Появилось видео штурма опорного пункта ВСУ отрядом «Черная мамба»
- СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму
- Посол Антонов рассказал, чем занимаются беспилотники США
- СМИ: упавший в Черном море беспилотник не имел вооружения
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты
- Посол Антонов: Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ
- Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского из-за Артемовска
- СМИ: наушники Apple будут следить за здоровьем
- Доклад: чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира
- Зеленский анонсировал усиление обороны Артемовска
14 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru