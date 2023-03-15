СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму

Американский кинематографист Квентин Тарантино закончил работу над сценарием к своему новому и, возможно, последнему фильму, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на собеседников.

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Сценарий называется «Кинокритик». Действие происходит в конце 70-х годов в Лос-Анджелесе. Съемки ленты начнутся осенью текущего года. Фильм может быть посвящен одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

Ранее сообщалось, что Тарантино снимет сериал в 2023 году.

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ФОТО: Flickr.com
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