Подмосковный Клин может стать музыкальной столицей России благодаря наследию Чайковского, заявил художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман.

По его словам, это станет возможно благодаря фестивалю Чайковского. В Клину будет построен большой театрально-концертный комплекс, в этом городе сохранился домик Чайковского и рукописи его музыкальных творений, а потому люди должны приезжать в Клин, передает его слова «Радио 1».

Международный фестиваль искусств имени П.И.Чайковского ежегодно проводится в Клину с 2015 года.

