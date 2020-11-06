Подмосковный Клин может стать музыкальной столицей России
Подмосковный Клин может стать музыкальной столицей России благодаря наследию Чайковского, заявил художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман.
По его словам, это станет возможно благодаря фестивалю Чайковского. В Клину будет построен большой театрально-концертный комплекс, в этом городе сохранился домик Чайковского и рукописи его музыкальных творений, а потому люди должны приезжать в Клин, передает его слова «Радио 1».
Международный фестиваль искусств имени П.И.Чайковского ежегодно проводится в Клину с 2015 года.
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