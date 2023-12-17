Актер из фильма «Такси» Бернар Детуш умер в 63 года

Французский актер Бернар Детуш, известный зрителям по роли в комедийных фильмах «Такси», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщило агентство артиста Séquence Sud.

Умер актер из «Декстера», «Офиса» и «Трансформеров» Джек Аксельрод

Причина смерти не называется. Детуш отметил 63-й день рождения две недели назад

Актер снялся почти во всех фильмах «Такси». Также он известен зрителям по ролям в комедии «Секс-инженеры» и сериале Люка Бессона «Без ограничений».

В ночь на 17 декабря в возрасте 89 лет скончался грузинский кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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