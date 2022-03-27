Умерла аниматор известных лент «Союзмультфильма» Виолетта Колесникова

На 84 году жизни скончалась советская и российская художник-мультипликатор Виолетта Колесникова. Об этом сообщается на странице «Союзмультфильма» во «ВКонтакте» 27 марта.

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О причинах смерти аниматора не сообщается, пишут «Известия».

Колесникова участвовала в создании почти в 100 фильмах. В числе наиболее известных «Бременские музыканты», «Тайна Третьей планеты», «Винни-Пух».

Ранее художник-мультипликатор и режиссер Майя Бузинова, при участии которой создан мультфильм «Чебурашка», умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook

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ФОТО: pixabay.com
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