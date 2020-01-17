Умер сын автора романа «Властелин колец»

В возрасте 95 лет скончался Кристофер Толкин, сын автора знаменитого романа «Властелин колец» Джона Толкина. Об этом сообщает The Mirror.

Кристофер был третьим сыном Джона Толкина. Он родился в Лидсе, Великобритания, 21 ноября 1924 года.

По данным газеты, после смерти отца в 1973 году он стал литературным душеприказчиком компании Tolkien Estate и продолжал редактировать и выпускать неопубликованные материалы своего отца, начиная с «Сильмариллиона» в 1977 году и заканчивая «Падением гондолины» в 2018 году.

