Умер сын автора романа «Властелин колец»
17 января 202000:23
В возрасте 95 лет скончался Кристофер Толкин, сын автора знаменитого романа «Властелин колец» Джона Толкина. Об этом сообщает The Mirror.
Кристофер был третьим сыном Джона Толкина. Он родился в Лидсе, Великобритания, 21 ноября 1924 года.
По данным газеты, после смерти отца в 1973 году он стал литературным душеприказчиком компании Tolkien Estate и продолжал редактировать и выпускать неопубликованные материалы своего отца, начиная с «Сильмариллиона» в 1977 году и заканчивая «Падением гондолины» в 2018 году.
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ФОТО: pixabay.com
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