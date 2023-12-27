Участников «голой» вечеринки Ивлеевой лишают эфира и рекламных контрактов

МТС, VK, ТНТ, НТВ, а также другие медиа и рекламные компании России заморозили контракты с блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой, сообщает «Коммерсант».

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Также в списке оказались артисты Дмитрий Биланом, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti. Это происходит на фоне возмущения ряда общественных деятелей после прошедшей «голой» вечеринки Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Кроме того, организаторы новогодних корпоративов спешно ищут замены замешанным в скандале звездам.

Как считают участники рынка, в будущем артистов и блогеров, которые участвовали в мероприятии в ночь на 21 декабря, помимо финансовых потерь из-за приостановки контрактов, могут ожидать иски от компаний, которым был причинен репутационный ущерб.

Ранее стало известно, что гонорар Ивлеевой, которая до скандала с «голой» вечеринкой была амбассадором мобильного оператора МТС, составлял 3 миллиона рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
ТЕГИ:Ксения СобчакФилипп КиркоровДима Билан

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