Коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в суд

С нее требуют выплатить 1 млрд руб. компенсации морального вреда за «голую» вечеринку в ночь на 21 декабря. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как заявили в суде, среди истцов значится 22 человека.

Согласно исковому заявлению, блогер и телеведущая причинила истцам существенные нравственные страдания. Кроме выплаты 1 млрд. руб. суд просят запретить Ивлеевой вести культурно-массовые мероприятия на территории России до вступления решения суда в законную силу.

Инициатором иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей стал продюсер Иншаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

