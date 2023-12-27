Коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в суд
В Москве Хамовнический суд получил коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает ТАСС.
С нее требуют выплатить 1 млрд руб. компенсации морального вреда за «голую» вечеринку в ночь на 21 декабря. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как заявили в суде, среди истцов значится 22 человека.
Согласно исковому заявлению, блогер и телеведущая причинила истцам существенные нравственные страдания. Кроме выплаты 1 млрд. руб. суд просят запретить Ивлеевой вести культурно-массовые мероприятия на территории России до вступления решения суда в законную силу.
Инициатором иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей стал продюсер Иншаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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