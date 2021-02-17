Найк Борзов: даже рыбы понимают важность музыки

Музыкант перечислил НСН важные, по его мнению, вещи в жизни каждого человека.

Ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение. В итоге стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.

Музыкант Найк Борзов в беседе с НСН вспомнил другой эксперимент, который демонстрирует влияние музыки на внимательность детей.

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«Даже рыбки понимают, что музыка – это одно из величайших достижений органической, скажем так, жизни. Недавно видел такой эксперимент: женщина снимает селфи, сзади нее безумствует класс, она начинает петь, к примеру, «Во поле береза стояла», дети начинают один за другим это подхватывать, и в какой-то момент они смирно садятся, начинают воспринимать информацию. То есть музыка важна в этой жизни. Любовь, музыка и радость, чего всем вам желаю», – сказал он.

Также Борзов в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что в детстве занимался хоккеем, объяснив, почему в итоге променял спортивную карьеру на музыку.

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ФОТО: пресс-служба Найка Борзова
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