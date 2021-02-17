Найк Борзов: даже рыбы понимают важность музыки

Ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение. В итоге стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.

Музыкант Найк Борзов в беседе с НСН вспомнил другой эксперимент, который демонстрирует влияние музыки на внимательность детей.