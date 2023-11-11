Цитату Горького уберут с памятника украинскому писателю в Чернигове

С памятника украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького, пишет «Голос Украины».

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Памятник находится в Чернигове. Слова Горького на постаменте гласят: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу».

Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня, 11 ноября, в ходе заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Черниговской областной администрации.

Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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