Цитату Горького уберут с памятника украинскому писателю в Чернигове

Памятник находится в Чернигове. Слова Горького на постаменте гласят: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу».

Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня, 11 ноября, в ходе заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Черниговской областной администрации.

Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

