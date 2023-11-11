Цитату Горького уберут с памятника украинскому писателю в Чернигове
11 ноября 202321:05
С памятника украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького, пишет «Голос Украины».
Памятник находится в Чернигове. Слова Горького на постаменте гласят: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу».
Отмечается, что соответствующее решение было принято сегодня, 11 ноября, в ходе заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Черниговской областной администрации.
Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru