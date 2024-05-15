Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации

Делегацию Украины на «Евровидении» оштрафовали из-за футболок с политическим лозунгом об «Азовстали». Об этом рассказала в соцсетях певица Alyona Alyona, которая в 2024 году представляла страну на конкурсе.

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По ее словам, команда сознательно нарушила запрет на политические лозунги, пронеся вещи с запрещенными надписями об «Азове» (террористическая организация, запрещена в РФ) через пост охраны.

Певица сообщила, что делегация сильно рисковала, но «все получилось». При этом она не уточнила размер штрафа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкурс «Евровидение-2024» «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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