Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации
Делегацию Украины на «Евровидении» оштрафовали из-за футболок с политическим лозунгом об «Азовстали». Об этом рассказала в соцсетях певица Alyona Alyona, которая в 2024 году представляла страну на конкурсе.
По ее словам, команда сознательно нарушила запрет на политические лозунги, пронеся вещи с запрещенными надписями об «Азове» (террористическая организация, запрещена в РФ) через пост охраны.
Певица сообщила, что делегация сильно рисковала, но «все получилось». При этом она не уточнила размер штрафа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкурс «Евровидение-2024» «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru