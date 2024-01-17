Телеканал ТНТ подтвердил контракт с Дибровым

Уточняется, что соведущей шоумена станет Ольга Бузова.

Премьера нового проекта запланирована на февраль. Его участники должны будут отвечать на остросоциальные вопросы с целью угадать, что, по мнению жителей России, является нормальным, а что нет,

«Теперь буду работать с бытовой тематикой... Мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни», — рассказал телеведущий.

Отмечается, что согласно контракту, в 2024 году Дибров будет работать только на ТНТ.

Ранее стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

