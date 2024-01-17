Телеканал ТНТ подтвердил контракт с Дибровым
Телеканал ТНТ подписал контракт с телеведущим Дмитрием Дибровым, который будет вести новую программу «Это нормально?», сообщает РИА Новости.
Уточняется, что соведущей шоумена станет Ольга Бузова.
Премьера нового проекта запланирована на февраль. Его участники должны будут отвечать на остросоциальные вопросы с целью угадать, что, по мнению жителей России, является нормальным, а что нет,
«Теперь буду работать с бытовой тематикой... Мне придется делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни», — рассказал телеведущий.
Отмечается, что согласно контракту, в 2024 году Дибров будет работать только на ТНТ.
Ранее стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор» на «Первом канале», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru