Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении

В рамках проекта 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться похудеть и изменить свою жизнь. Девушки проведут три месяца в кемпинге и будут проходить различные испытания.

Как отметила Тутберидзе, она не сразу согласилась участвовать в шоу.

«Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей», — отметила заслуженный тренер.

Наставниками проекта также выступили тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог Доктор Регина, психолог Анетта Орлова. Премьера нового реалити состоится 9 февраля.

