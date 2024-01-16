Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе стала одним из наставников в новом реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
В рамках проекта 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться похудеть и изменить свою жизнь. Девушки проведут три месяца в кемпинге и будут проходить различные испытания.
Как отметила Тутберидзе, она не сразу согласилась участвовать в шоу.
«Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей», — отметила заслуженный тренер.
Наставниками проекта также выступили тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог Доктор Регина, психолог Анетта Орлова. Премьера нового реалити состоится 9 февраля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во «Вконтакте» произошел сбой
- Этери Тутберидзе стала ведущей реалити-шоу о похудении
- Мурманск, Москва и Сочи стали лидерами по бронированиям в феврале
- SHAMAN стал голосом выставки-форума «Россия»
- ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
- Британского теннисиста Дрейпера стошнило после победы на Australian Open
- Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
- Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию
- Звезда «Универа» не появится в ситкоме «Универ. 13 лет спустя»
- Глава Кубани предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru