Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем

Певица Тейлор Свифт из США по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) стала самым продаваемым исполнителем 2023 года, сообщает «РЕН ТВ».

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Это звание она получает второй год подряд. За 11 лет существования этой премии Свифт получила ее в четвертый раз.

Второе и третье места заняли два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids.

Ранее Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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