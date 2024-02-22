Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем
22 февраля 202403:01
Певица Тейлор Свифт из США по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) стала самым продаваемым исполнителем 2023 года, сообщает «РЕН ТВ».
Это звание она получает второй год подряд. За 11 лет существования этой премии Свифт получила ее в четвертый раз.
Второе и третье места заняли два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids.
Ранее Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru