Тейлор Свифт вновь стала самым продаваемым исполнителем

Это звание она получает второй год подряд. За 11 лет существования этой премии Свифт получила ее в четвертый раз.

Второе и третье места заняли два южнокорейских бой-бэнда: SEVENTEEN и Stray Kids.

Ранее Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

