Трамп утверждает, что сделал для Тейлор Свифт больше, чем Байден

По его словам, при его пребывании во главе государства был принят Закон о модернизации музыки, упростивший процесс ее лицензирования и соответственно получение средств от авторских прав. «Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — заявил политик.

Свифт высказывала свою поддержку Байдену в 2020 году, когда он избирался впервые. С тех пор певица не заявляла о поддержке кого-либо из нынешних претендентов на выдвижение кандидатом на участие в президентских выборах.

Ранее Минобороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт сотрудничает с ведомством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

