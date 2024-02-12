Трамп утверждает, что сделал для Тейлор Свифт больше, чем Байден

Американская исполнительница Тейлор Свифт не должна поддерживать американского президента Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, потому что действующая администрация США ничего для нее не сделала, сообщил в социальной сети Truth Social экс-президент Дональд Трамп.

Певица Тейлор Свифт объявила о выходе нового альбома 19 апреля

По его словам, при его пребывании во главе государства был принят Закон о модернизации музыки, упростивший процесс ее лицензирования и соответственно получение средств от авторских прав. «Джо Байден не сделал и не сделает для Тейлор ничего. Ни при каких обстоятельствах ей не стоило бы поддерживать продажного Джо Байдена и быть нелояльной по отношению к человеку, который принес ей столько денег», — заявил политик.

Свифт высказывала свою поддержку Байдену в 2020 году, когда он избирался впервые. С тех пор певица не заявляла о поддержке кого-либо из нынешних претендентов на выдвижение кандидатом на участие в президентских выборах.

Ранее Минобороны США опровергло сообщения о том, что певица Тейлор Свифт сотрудничает с ведомством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети певицы
ТЕГИ:Джо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры