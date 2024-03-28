Светлаков объяснил, почему ушел из «Уральских пельменей»

По его словам, причиной стал конфликт с одним из участников команды, которого сейчас уже нет в проекте.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — отметил юморист.

Светлаков также добавил, что другие участники «Уральских пельменей» были против того, чтобы он уходил из шоу.

Ранее участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

