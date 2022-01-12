Стала известна причина смерти ведущего Михаила Зеленского
Медики назвали предварительную причину смерти известного российского телеведущего Михаила Зеленского. Об этом сообщает ряд СМИ.
По данным источника, у него случился инсульт, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Медработники пытались спасти ведущего, но не смогли этого сделать.
В момент смерти Зеленский вместе со своей женой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане. Сейчас родственники журналиста решают, как будут перевозить его тело на родину.
Ранее заместитель руководителя телеканала «Россия - Культура» Александр Ефимович на своей странице в Facebook написал, что Михаил Зеленский умер на 47 году жизни в Доминикане.
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