Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
11 января 202210:20
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что бывший спортсмен сильно болел простудой. У него также наблюдались проблемы с легкими.
Биатлонисту было 70 лет.
В 1980 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в США он получил две золотые медали в эстафете и индивидуальной гонке, а также бронзовую медаль в спринте. Алябьев был двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru