Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, сообщает ряд СМИ.

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Отмечается, что бывший спортсмен сильно болел простудой. У него также наблюдались проблемы с легкими.

Биатлонисту было 70 лет.

В 1980 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в США он получил две золотые медали в эстафете и индивидуальной гонке, а также бронзовую медаль в спринте. Алябьев был двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете.

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ФОТО: РИА Новости
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