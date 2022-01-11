Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Отмечается, что бывший спортсмен сильно болел простудой. У него также наблюдались проблемы с легкими.

Биатлонисту было 70 лет.

В 1980 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в США он получил две золотые медали в эстафете и индивидуальной гонке, а также бронзовую медаль в спринте. Алябьев был двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в эстафете.