SpaceX отправит Тома Круза в космос для съемок нового фильма

Компания Илона Маска SpaceX отправит американского актера Тома Круза в космос для съемок нового приключенческого фильма, сообщает Deadline. Источники агентства сообщили, что этот проект станет первым сюжетным полнометражным фильмом, который будет снят в космосе.

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В работе над картиной также примет участие NASA. В настоящее время проект находится на этапе разработки. Другие подробности не уточняются. Известно лишь, что лента не будет связана с известной франшизой «Миссия невыполнима». Имя режиссера картины пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что премьеру сиквела «Бэтмена» перенесли из-за COVID-19. Она отложена до 1 октября 2021 года.



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ФОТО: https://www.kinopoisk.ru
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