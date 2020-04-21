Премьеру сиквела «Бэтмена» перенесли из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов – в этот список попал и сиквел франшизы «Бэтмен». Об этом сообщает портал Screen Rant. Отмечается, что изначально премьера была намечена на 25 июня 2021 года. Теперь же – из-за COVID-19 – она отложена до 1 октября того же года.

Напомним, 15 марта студия Warner Bros. сообщила о приостановке съемок, которые начались в Лондоне в январе. Режиссер ленты Мэтт Ривз признался, что принял решение не переносить работу над картиной в другое место. По его словам, съёмки в британской столице продолжатся после улучшения ситуации с коронавирусом, пишут Известия.

Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Ранее НСН писала, что кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи из-за пандемии COVID-19 не состоится в ранее запланированные сроки – с 7 по 14 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов.

При этом отмечается, что работа над программой фестиваля продолжается. Планируется, что он состоится осенью. О точных датах его проведения станет известно позднее, пишет RT.

Кстати, решение о переносе киносмотра ранее приняли и организаторы Каннского кинофестиваля. Он должен был состояться в середине мая, теперь, предположительно, он пройдет в конце июня. Уточняется, что окончательное решение по датам будут приняты после консультаций с Минздравом Франции и руководством Канн.

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ФОТО: kinopoisk.ru
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