Премьеру сиквела «Бэтмена» перенесли из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов – в этот список попал и сиквел франшизы «Бэтмен». Об этом сообщает портал Screen Rant. Отмечается, что изначально премьера была намечена на 25 июня 2021 года. Теперь же – из-за COVID-19 – она отложена до 1 октября того же года.

Напомним, 15 марта студия Warner Bros. сообщила о приостановке съемок, которые начались в Лондоне в январе. Режиссер ленты Мэтт Ривз признался, что принял решение не переносить работу над картиной в другое место. По его словам, съёмки в британской столице продолжатся после улучшения ситуации с коронавирусом, пишут Известия.