Софья Эрнст: На съемках «Содержанок» в постельных сценах выручал юмор Бурунова
18 апреля 202413:30
Российская актриса, супруга гендиректора Первого канала Софья Эрнст рассказала в интервью изданию «7 Дней» о съемках интимных сцен сериала «Содержанки».
По ее словам, расслабиться, снять неловкость помогал юмор коллеги Эрнст по съемочной площадке Сергея Бурунова. Актриса назвала своего партнера «лицом юмора» в России.
Ранее Софья Эрнст попала в ТОП-10 самых востребованных молодых актрис в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подготовка к майским: Какой шашлык предпочитают россияне
- СМИ: Леонардо Ди Каприо может сыграть Фрэнка Синатру
- Софья Эрнст: На съемках «Содержанок» в постельных сценах выручал юмор Бурунова
- Стартовали съемки криминальной драмы с Максом Матвеевым в главной роли
- Песков объяснил, почему Путин сделал замечание тюменскому губернатору
- ЗАЭС: При атаке дроном ВСУ тренажерного центра никто не пострадал
- Захарова: Визит Гросси в Россию может состояться в конце мая
- Девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с придет в Москву
- Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе корпус учебно-тренировочного центра ЗАЭС
- Актер Мартынов: Гогунский появится в новом сезоне «Универа»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru