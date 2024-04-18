Софья Эрнст: На съемках «Содержанок» в постельных сценах выручал юмор Бурунова

Российская актриса, супруга гендиректора Первого канала Софья Эрнст рассказала в интервью изданию «7 Дней» о съемках интимных сцен сериала «Содержанки».

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По ее словам, расслабиться, снять неловкость помогал юмор коллеги Эрнст по съемочной площадке Сергея Бурунова. Актриса назвала своего партнера «лицом юмора» в России.

Ранее Софья Эрнст попала в ТОП-10 самых востребованных молодых актрис в России.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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