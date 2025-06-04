При этом собеседник НСН отметил, что к бразильским сериалам куда меньше вопросов, поскольку они честнее и ближе к российским культурным ценностям.

«Бразильские сериалы воспринимаются по-доброму, как некая экзотика и, честно говоря, не пользуются такой популярностью. К тому же бразильские традиционные отношения, как ни странно, ближе нам, чем турецкие. В бразильских сериалах нет такого бесправия одних и других, они почестнее, чем турецкие будут. Турецкие сериалы нечестные, к тому же качество игры там отвратительное, ни одного талантливого актера. Извините, но если он может себе побрить грудь и ходить с накачанным торсом, это не значит, что он актер», - заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания «Медиаслово» приобрела права на теленовеллу «Тайные истины» у крупнейшей бразильской компании Globo. Оригинальный проект занимает первое место по просмотрам среди всех теленовелл на крупнейшей бразильской платформе Globoplay. Новый российский сериал станет первой адаптацией бразильского формата. Ранее компании РФ покупали форматы в Аргентине, Мексике, Колумбии, Чили и Венесуэле, напоминает «Радиоточка НСН»

