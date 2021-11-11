«Скоро выпишут». Концертный директор Серова рассказал о состоянии певца

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Ранее 67-летний Серов был экстренно госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие, сообщают «Невские новости» . Врачи выявили у музыканта коронавирус и поражение лёгких 75-85%.

По его словам, Серова «скоро выпишут».

Концертный директор певца Александра Серова заявил, что самочувствие артиста, госпитализированного с коронавирусом, хорошее, сообщает РИА Новости.

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