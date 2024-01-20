СМИ: Умер отец Валерия Меладзе
20 января 202417:52
Отец певца Валерия Меладзе 90-летний Шота Константинович скончался в больнице, пишут СМИ.
Валерий Меладзе сообщил в своих соцсетях о переносе ближайших концертов в Аламаты «из-за смерти одного из самых близких людей» и попросил войти в положение.
Ранее Шота Меладзе переболел COVID. В январе его положили в больницу с осложнениями. Отец Валерия и Константина Меладзе находился без сознания в реанимации в одной из подмосковных больниц, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru