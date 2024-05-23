СМИ: у актрисы Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем
23 мая 202410:48
Народная артистка РСФСР, актриса театра имени Маяковского Светлана Немоляева начала испытывать проблемы с сердцем после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
По его информации, кардиологи выявили у нее приступ фибрилляции предсердий.
Актриса оказалась в больнице 20 мая. Томография показала на признаки дыхательной недостаточности.
Ранее Театр Маяковского отменил спектакль с актрисой Светланой Немоляевой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru