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СМИ: у актрисы Светланы Немоляевой возникли проблемы с сердцем

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Актриса оказалась в больнице 20 мая. Томография показала на признаки дыхательной недостаточности.

По его информации, кардиологи выявили у нее приступ фибрилляции предсердий.

Народная артистка РСФСР, актриса театра имени Маяковского Светлана Немоляева начала испытывать проблемы с сердцем после заражения коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

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