Писательница оценила интригу с дебютным романом Тарантино
Писательница Маша Трауб специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня
Дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" поступит в продажу в России в ноябре 2021 года
Фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" рассказывает о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века".
Маша Трауб: «В Америке эта книга появилась в июне. Ее уже многие прочили и откомментировали. Сам Тарантино запутал и журналистов и читателей, сначала он говорил, что роман был написан задолго до сценария, потом ходили слухи, что эта книга и фильм вообще никак не связаны. Так что у нас будет возможность у самих определиться, что в этом правда, а что нет. Я сама куплю ее с удовольствием, потому что люблю читать пьесы и переложения фильмов на бумаге. Вуди Алена, например, можно и смотреть, и читать, я очень люблю его читать. И Тарантино обязательно прочту», - рассказала писательница.
Песни и музыку из «Ну, погоди!» исполнят в консерватории.
В формате мультконцерта зрители увидят на большом экране самые смешные моменты из любимого мультсериала «Ну, погоди!», а знаменитые мелодии будут исполнены большим симфо-джазовым оркестром и солистами вживую.
Маша Трауб: «И в филармонии, и в консерватории давно проходят детские концерты. Я точно знаю, что в консерватории был замечательный киноконцерт по мотивам «Холодного сердца», там же совершенно замечательный есть концерт «Сказки Венского леса». Но вот «Ну, погоди!» не знаю, пойду ли или нет. Но во всяком случае, если детей нужно куда отвести, луче отвести туда, где звучит классическая музыка», - посоветовала писательница.
Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать
Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября.
Маша Трауб: «Московская книжная ярмарка все-таки состоится, ее несколько раз переносили, до последнего не было известно, где она будет происходить. Но все-таки ярмарка состоится, это очень важное событие для писателей и для читателей, потому что это символ открытия книжного сезона, символ начала плодотворного года и возможность встретиться и с коллегами, и с читателями. Я вас приглашаю! Выставка пройдет в «Экспоцентре» с 24 по 27 сентября. Я буду в понедельник в 13:00, я буду представлять новинку, которая уже стала бестселлером книгу «Суп, второе и компот». С радостью отвечу на все вопросы. Приходите, для всех это очень важно», - пригласила она.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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