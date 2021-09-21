Писательница оценила интригу с дебютным романом Тарантино

Маша Трауб: «Московская книжная ярмарка все-таки состоится, ее несколько раз переносили, до последнего не было известно, где она будет происходить. Но все-таки ярмарка состоится, это очень важное событие для писателей и для читателей, потому что это символ открытия книжного сезона, символ начала плодотворного года и возможность встретиться и с коллегами, и с читателями. Я вас приглашаю! Выставка пройдет в «Экспоцентре» с 24 по 27 сентября. Я буду в понедельник в 13:00, я буду представлять новинку, которая уже стала бестселлером книгу «Суп, второе и компот». С радостью отвечу на все вопросы. Приходите, для всех это очень важно», - пригласила она.

