СМИ: Николас Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе

Отмечается, что лента станет свободной адаптацией одной из версий истории детства Иисуса Христа. Авторы проекта вдохновлялись одним из новозаветных апокрифов «Евангелие от Фомы».

В фильме будет рассказана история семьи, живущей в подчинённом римской власти Египте. Кейдж сыграет плотника, сын которого познакомится с таинственным ребенком и в итоге выступит против своего отца, а затем проявит особый дар.

«Мальчик проявит особый дар, он и его семья станут мишенью для настоящих ужасов – естественных и божественных», - пишет Deadline.

Отмечается, что кроме Кейджа в фильме «Сын плотника» снимутся FKA Twigs, Ноа Джуп и Сухейла Якуб. Съёмки стартуют летом, режиссёром проекта стал Лофти Нэйтан.

Ранее американский актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению своей карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

