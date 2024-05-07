СМИ: Николас Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе
Обладатель «Оскара» Николас Кейдж снимется в хорроре об Иисусе Христе. Как пишет Deadline, он вошёл в актерский состав фильма «Сын плотника».
Отмечается, что лента станет свободной адаптацией одной из версий истории детства Иисуса Христа. Авторы проекта вдохновлялись одним из новозаветных апокрифов «Евангелие от Фомы».
В фильме будет рассказана история семьи, живущей в подчинённом римской власти Египте. Кейдж сыграет плотника, сын которого познакомится с таинственным ребенком и в итоге выступит против своего отца, а затем проявит особый дар.
«Мальчик проявит особый дар, он и его семья станут мишенью для настоящих ужасов – естественных и божественных», - пишет Deadline.
Отмечается, что кроме Кейджа в фильме «Сын плотника» снимутся FKA Twigs, Ноа Джуп и Сухейла Якуб. Съёмки стартуют летом, режиссёром проекта стал Лофти Нэйтан.
Ранее американский актер Николас Кейдж заявил, что готовится к завершению своей карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России
- Россияне стали чаще открывать счета в турецких банках
- Путин поручил в два раза увеличить МРОТ к 2030 году
- АТОР: 46% россиян выбрали Турцию для майского отдыха
- ООН: Израиль нарушил все пять норм международного права при эвакуации в Газе
- Песков объяснил, зачем Россия начала СВО
- Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки до 2% ВВП
- Путин поручил кабмину представить 11 новых нацпроектов
- Путин поручил обеспечить россиян жильем не менее 33 квадратных метров
- Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru