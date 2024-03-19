СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву

По данным СМИ, в Северной столице артистка снималась в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Затем Орейро якобы тайно прибыла на «Сапсане» в Москву.

«Приезд тщательно скрывали, поэтому лицо Орейро замотала шарфом, шла в окружении охранников, почти сразу села в черный Mercedes и уехала», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что Наталия Орейро примет участие в съемках фэнтези «Письмо Деду Морозу». Звезда сыграет саму себя. В фильме также снимаются Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, отмечает телеканал «360».

