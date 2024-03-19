СМИ: Наталия Орейро тайно посетила Петербург и Москву
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро посетила Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в Северной столице артистка снималась в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Затем Орейро якобы тайно прибыла на «Сапсане» в Москву.
«Приезд тщательно скрывали, поэтому лицо Орейро замотала шарфом, шла в окружении охранников, почти сразу села в черный Mercedes и уехала», — отмечает издание.
Ранее стало известно, что Наталия Орейро примет участие в съемках фэнтези «Письмо Деду Морозу». Звезда сыграет саму себя. В фильме также снимаются Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, отмечает телеканал «360».
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