Орейро приедет в Москву для съемок с Охлобыстиным и Асмус

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро посетит Москву для съемок в российском фэнтезийном фильме «Письмо Деду Морозу», пишет Telegram-канал Mash.

Эксперт рассказал о популярности Орейро в России

Звезда сыграет саму себя. По сценарию она исполнит новогоднее желание главного героя. На одной сцене с ней будут присутствовать актеры Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Менеджеры актрисы забронировали ей номер в одной из столичных гостиниц. По информации издания, знаменитость прибудет в Москву в ближайшие дни.

В октябре 2021 году Орейро стала гражданкой РФ. Также российский паспорт получил сын звезды Мерлин Атауальпа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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