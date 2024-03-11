Орейро приедет в Москву для съемок с Охлобыстиным и Асмус

Звезда сыграет саму себя. По сценарию она исполнит новогоднее желание главного героя. На одной сцене с ней будут присутствовать актеры Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Менеджеры актрисы забронировали ей номер в одной из столичных гостиниц. По информации издания, знаменитость прибудет в Москву в ближайшие дни.

В октябре 2021 году Орейро стала гражданкой РФ. Также российский паспорт получил сын звезды Мерлин Атауальпа, передает «Радиоточка НСН».

