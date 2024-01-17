СМИ: Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ

Он подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. Вместе с певицей Ольгой Бузовой Дибров будет вести новое шоу «Это нормально?».

Ток-шоу будет с соревновательным элементом. Специально для передачи ТНТ будет проводить соцопросы россиян.

Как отмечает издание, с 2015 года ТНТ начал терять свою аудиторию. С 2022 года телеканал возвращает популярных телеведущих и комиков, которые активно сотрудничали с каналом в 2000–2010-е гг., а затем ушли на конкурирующие каналы.

Ранее Бузова рассказала подробности своей личной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

