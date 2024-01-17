СМИ: Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ
Шоумен Дмитрий Дибров станет ведущим на ТНТ, сообщают «Ведомости».
Он подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. Вместе с певицей Ольгой Бузовой Дибров будет вести новое шоу «Это нормально?».
Ток-шоу будет с соревновательным элементом. Специально для передачи ТНТ будет проводить соцопросы россиян.
Как отмечает издание, с 2015 года ТНТ начал терять свою аудиторию. С 2022 года телеканал возвращает популярных телеведущих и комиков, которые активно сотрудничали с каналом в 2000–2010-е гг., а затем ушли на конкурирующие каналы.
Ранее Бузова рассказала подробности своей личной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ
- СМИ: украинские водители отказываются работать в Одессе из-за страха мобилизации
- Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили семь беспилотников
- Мэрия Белгорода: в городе объявлена ракетная опасность
- Германия окажет Украине военную помощь на 7 млрд евро
- СМИ: в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине
- Белый дом: США не готовят новые пакеты военной помощи Украине
- Под Рязанью ребенок погиб при столкновении легковушки с автобусом
- Крещенские купания пройдут в Москве на 42 площадках
- Три человека погибли и еще двое пострадали в автоаварии с фурой в Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru