СМИ: Блогер Милохин планирует вернуться в Москву

Отмечается, что блогер пообещал выходить на каждый свой бой с российским флагом, если ему это разрешат. А пока он заворачивается в триколор на своих стримах, чтобы «задобрить россиян».

В последний раз блогер был в Москве прошлым летом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда обратилась в Министерство обороны, чтобы Милохина отправили служить в российскую армию.

Ранее стало известно, что Милохин задолжал Федеральной налоговой службе 35 тысяч рублей, отмечает RT.

