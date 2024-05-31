СМИ: Блогер Милохин планирует вернуться в Москву

Блогер Даня Милохин планирует вернуться в Москву, сообщает Telegram-канал Shot.

Блогер Даня Милохин высмеял призыв в армию

Отмечается, что блогер пообещал выходить на каждый свой бой с российским флагом, если ему это разрешат. А пока он заворачивается в триколор на своих стримах, чтобы «задобрить россиян».

В последний раз блогер был в Москве прошлым летом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда обратилась в Министерство обороны, чтобы Милохина отправили служить в российскую армию.

Ранее стало известно, что Милохин задолжал Федеральной налоговой службе 35 тысяч рублей, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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