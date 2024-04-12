Блогер Даня Милохин высмеял призыв в армию

Сейчас Милохин находится в Таиланде. Тиктокер вел прямой эфир в соцсетях, во время которого зрители спросили его, пойдет ли он в армию.

«Я думаю, послезавтра. Мы сапоги купим и побежим километраж до Тулы. С мечом, как самурай», - с иронией заявил блогер.

Напомним, в сентябре 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отправить блогера служить в ВС РФ во время осеннего призыва. После этого Милохин поспешно уехал из страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

