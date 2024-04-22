СМИ: «АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»

В электронном письме от издательства, которое публикуют СМИ, отмечается, что подобные рекомендации касаются как бумажного, так и электронного формата книг. В письме также уточняется, что теперь распространители произведения «самостоятельно несут риски», связанные с продажей романа.

В конце января СМИ обратили внимание на то, что новый роман Сорокина исчез из поиска онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Следственный комитет подали жалобу с требованием проверить книгу по факту «пропаганды ЛГБТ» (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и «пропаганды насилия над детьми». По данным СМИ, обращение в СК подписали 1500 писателей и «неравнодушных к русской прозе читателей». Одной из подписавших стала писательница и предпринимательница Ольга Ускова.

