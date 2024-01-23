Новая книга Владимира Сорокина пропала из магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries
СМИ обратили внимание на то, что новый роман Владимира Сорокина «Наследие» исчез из поиска онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries.
Отмечается, что на сайтах «Эксмо-АСТ», «Читай-города» и Book24 его до сих пор можно заказать.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что в Следственный комитет подали жалобу с требованием проверить книгу по факту «пропаганды ЛГБТ» (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и «пропаганды насилия над детьми». По данным СМИ, обращение в СК подписали 1500 писателей и «неравнодушных к русской прозе читателей». Одной из подписавших стала писательница и предпринимательница Ольга Ускова.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru