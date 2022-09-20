СМИ: Арбенина высмеяла правила для артистов

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина оскандалилась, сообщает «РЕН ТВ».

Арбенина наорала на охранников, требовавших соблюдение антиковидных мер

Это случилось после того, как певица публично раскритиковала организаторов одного из корпоративов, где была приглашенной звездой. Артистку разозлил и обидел тон памятки, которую специально составили для музыкантов. Арбенина со сцены высмеяла стереотипы про рокеров.

«Оперативно освободить гримерное помещение. Наверное, я там останусь. А чего? Конечно, рокеры-то непромытые, понимаете. Вести себя не умеют, одеваться не умеют, бухие постоянно», – сказала Арбенина. После этого артистка скомкала лист бумаги и выбросила за спину.

Как сообщалось ранее, победителем в номинации «Солистка» премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина. Помимо нее на победу в этой номинации претендовали Земфира, Светлана Сурганова, Лусинэ Геворкян и Аня Грин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыДиана Арбенина
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