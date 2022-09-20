СМИ: Арбенина высмеяла правила для артистов

Это случилось после того, как певица публично раскритиковала организаторов одного из корпоративов, где была приглашенной звездой. Артистку разозлил и обидел тон памятки, которую специально составили для музыкантов. Арбенина со сцены высмеяла стереотипы про рокеров.

«Оперативно освободить гримерное помещение. Наверное, я там останусь. А чего? Конечно, рокеры-то непромытые, понимаете. Вести себя не умеют, одеваться не умеют, бухие постоянно», – сказала Арбенина. После этого артистка скомкала лист бумаги и выбросила за спину.

Как сообщалось ранее, победителем в номинации «Солистка» премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина. Помимо нее на победу в этой номинации претендовали Земфира, Светлана Сурганова, Лусинэ Геворкян и Аня Грин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

