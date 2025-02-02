Милонов считает, что у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах РФ

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — указал парламентарий. Он отметил, что сегодня приоритетом государства не является изъятие собственности у иноагентов.

Ранее стало известно, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал Милонова выплатит Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

