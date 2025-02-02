Милонов считает, что у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах РФ

У музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и российского юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах, сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы Виталия Милонова.

СМИ: Иноагент Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив до 15,9 млн руб.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — указал парламентарий. Он отметил, что сегодня приоритетом государства не является изъятие собственности у иноагентов.

Ранее стало известно, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал Милонова выплатит Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МузыкантыюморГосдумаВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры