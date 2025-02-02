Милонов считает, что у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах РФ
У музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и российского юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах, сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы Виталия Милонова.
«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — указал парламентарий. Он отметил, что сегодня приоритетом государства не является изъятие собственности у иноагентов.
Ранее стало известно, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал Милонова выплатит Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru