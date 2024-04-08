СМИ: Алла Пугачева отметит юбилей туром по Европе

Он отметил, что 15 апреля Пугачева планирует отметить свой день рождения в Израиле в компании друзей, дать свой первый сольный концерт в стране, а после отправиться в тур по всей Европе.

Кроме того, по словам Дворцова, Пугачева представит новый альбом.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что телеведущая Ксения Собчак снимет фильм о Пугачевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

