СМИ: Алла Пугачева отметит юбилей туром по Европе

Певица Алла Пугачева планирует отметить свой 75-летний юбилей гастрольным туром по Европе, передает издание «Абзац» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.

Захарова возмутилась призывом Пугачевой скорбеть молча по жертвам теракта

Он отметил, что 15 апреля Пугачева планирует отметить свой день рождения в Израиле в компании друзей, дать свой первый сольный концерт в стране, а после отправиться в тур по всей Европе.

Кроме того, по словам Дворцова, Пугачева представит новый альбом.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что телеведущая Ксения Собчак снимет фильм о Пугачевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КонцертЮбилейАлла ПугачеваПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры