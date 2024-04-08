СМИ: Алла Пугачева отметит юбилей туром по Европе
Певица Алла Пугачева планирует отметить свой 75-летний юбилей гастрольным туром по Европе, передает издание «Абзац» со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.
Он отметил, что 15 апреля Пугачева планирует отметить свой день рождения в Израиле в компании друзей, дать свой первый сольный концерт в стране, а после отправиться в тур по всей Европе.
Кроме того, по словам Дворцова, Пугачева представит новый альбом.
Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что телеведущая Ксения Собчак снимет фильм о Пугачевой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru