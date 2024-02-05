Начались съемки новой части «Техасской резни бензопилой»

По его словам, картина получит название «Наследие». Фильм расскажет о группе выживших, которые вступают в противоборство с Кожаным лицом и его безумной семьей.

Других деталей инсайдер не привел. Информации о дате выхода фильма нет.

По данным портала Variety, канадско-американский актер Джим Керри появится в фильме «Соник в кино-3». Он сыграет роль главного антагониста доктора Роботника, отмечает «Радиоточка НСН».

