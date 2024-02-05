Начались съемки новой части «Техасской резни бензопилой»

В производство запущена новая часть серии фильмов ужасов «Техасская резня бензопилой», сообщил в своих социальных сетях инсайдер Даниэль Рихтман.

Звезда фильма «Техасская резня бензопилой» умерла в возрасте 30 лет

По его словам, картина получит название «Наследие». Фильм расскажет о группе выживших, которые вступают в противоборство с Кожаным лицом и его безумной семьей.

Других деталей инсайдер не привел. Информации о дате выхода фильма нет.

По данным портала Variety, канадско-американский актер Джим Керри появится в фильме «Соник в кино-3». Он сыграет роль главного антагониста доктора Роботника, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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