Шнейдеров: «Стрельцов» на грани коммерческого провала

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.

1

Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию

Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Давид Шнейдеров: «Беда. PricewaterhouseCoopers посчитал, что 44 процента кинотеатров могут вообще не выжить. Выручка упала почти в половину. Я боюсь, что может даже и больше, учитывая шахматную рассадку и нехватку репертуара», – отметил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.

2

В США ввели правила съемок во время пандемии

В США ввели правила съемок во время пандемии. Людям без масок дают красные карточки или их увольняют.

Давид Шнейдеров: «Еще какие-то правила, теперь все, как в футболе. Пандемия, наверное, дело серьезное, а красные карточки, как минимум, смешно», – поделился он с НСН.

3

«Стрельцов» стал лидером проката в выходные

Фильм «Стрельцов» Ильи Учителя стал лидером проката в минувшие выходные. В свой первый прокатный уикенд лента собрала около 115 миллионов рублей.

Давид Шнейдеров: «Много или мало? Мало. Половина ушла в кинотеатры, 10-15 процентов дистрибьюторам. Фильм на грани коммерческого, кассового провала», – уверенно сказал кинокритик НСН.

4

В России вновь экранизируют «Азазель»

В России решили снова экранизировать «Азазель». Сюжет фильма по мотивам романа Бориса Акунина будет разворачиваться в наше время, в России, в которой не было революции 1917 года.

Давид Шнейдеров: «Интересно, а были ли после этого Сталин, Ленин, Брежнев или Ельцин», – заинтересовался он в разговоре с НСН.

5

Завершены съемки фильма «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».

Давид Шнейдеров: «Не пройдет и года, как этот фильм будет спасать российский кинопрокат», – подметил он в эфире НСН.

6

Том Круз отправится в космос

В октябре следующего года Том Круз отправится в космос. Компанию актеру составит режиссер Даг Лайман, создатель боевика «Грань будущего». Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм.

Давид Шнейдеров: «Я вспоминаю, как Джеймс Кэмерон снимал «Титаник» совместно с российским научно-исследовательским судном Мстислав Келдыш», – подытожил в интервью НСН Давид Шнейдеров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Давид Шнейдеров
ТЕГИ:Авторские НовостиКиноДавид Шнейдеров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости