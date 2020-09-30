Шнейдеров: «Стрельцов» на грани коммерческого провала
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию
Российские кинотеатры готовятся к повторному закрытию в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
Давид Шнейдеров: «Беда. PricewaterhouseCoopers посчитал, что 44 процента кинотеатров могут вообще не выжить. Выручка упала почти в половину. Я боюсь, что может даже и больше, учитывая шахматную рассадку и нехватку репертуара», – отметил в беседе с НСН Давид Шнейдеров.
В США ввели правила съемок во время пандемии
В США ввели правила съемок во время пандемии. Людям без масок дают красные карточки или их увольняют.
Давид Шнейдеров: «Еще какие-то правила, теперь все, как в футболе. Пандемия, наверное, дело серьезное, а красные карточки, как минимум, смешно», – поделился он с НСН.
«Стрельцов» стал лидером проката в выходные
Фильм «Стрельцов» Ильи Учителя стал лидером проката в минувшие выходные. В свой первый прокатный уикенд лента собрала около 115 миллионов рублей.
Давид Шнейдеров: «Много или мало? Мало. Половина ушла в кинотеатры, 10-15 процентов дистрибьюторам. Фильм на грани коммерческого, кассового провала», – уверенно сказал кинокритик НСН.
В России вновь экранизируют «Азазель»
В России решили снова экранизировать «Азазель». Сюжет фильма по мотивам романа Бориса Акунина будет разворачиваться в наше время, в России, в которой не было революции 1917 года.
Давид Шнейдеров: «Интересно, а были ли после этого Сталин, Ленин, Брежнев или Ельцин», – заинтересовался он в разговоре с НСН.
Завершены съемки фильма «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2».
Давид Шнейдеров: «Не пройдет и года, как этот фильм будет спасать российский кинопрокат», – подметил он в эфире НСН.
Том Круз отправится в космос
В октябре следующего года Том Круз отправится в космос. Компанию актеру составит режиссер Даг Лайман, создатель боевика «Грань будущего». Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм.
Давид Шнейдеров: «Я вспоминаю, как Джеймс Кэмерон снимал «Титаник» совместно с российским научно-исследовательским судном Мстислав Келдыш», – подытожил в интервью НСН Давид Шнейдеров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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