«Ширвиндт и жажда сцены»: Худрук Театра сатиры Герасимов о целях в вековой юбилей
Актеры, оставшиеся без спектаклей после присоединения Театра Джигарханяна, должны играть, сказал в эфире НСН Евгений Герасимов, пообещав выйти на сцену, если захотят режиссеры.
Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов в интервью НСН рассказал о главных премьерах, приуроченных к 100-летию театра, а также объяснил, выйдет ли сам на его сцену в качестве актера.
В Театры сатиры накануне прошел сбор труппы, в рамках которого Герасимов назвал самым ожидаемым событием года «масштабное представление» Виктора Крамера «Век сатиры или театральное безумство в сердце Москвы». Ну а 1 октября, в день столетия театра, новый сезон откроется спектаклем «Планета Ширвиндт».
«19 июля было 90 лет со дня рождения Александра Анатольевича Ширвиндта, и мы не могли эту дату не отметить, хотя семья говорила: давайте мы перенесем, сделаем это в юбилей театра, потому что летом все в отпусках. Но мы все-таки решили, опять-таки вместе с семьей, что мы не так громко, но отпразднуем 19 числа, день рождения Ширвиндта постановкой "Планета Ширвиндт". У зрителей, у друзей был огромный интерес к этой постановке, у нас стояли очереди, был переполненный зал. Спектакль прошел с огромным успехом, а сейчас будет его более сокращенный вариант, но при этом расширенный артистами и коллективами, которые придут поздравлять. Это будет большое представление на основе того спектакля "Планета Ширвиндт". Будут и Аверин, и Хазанов, и многие-многие другие», - сказал Герасимов.
По его словам, большое шоу Крамера покажут один раз, после чего решат, будут ли дальнейшие постановки.
«Юбилей у нас целый год, но мы его перенесли с 1 октября на 1 декабря. Это было во многом мое решение, поддержанное коллективом. Когда я пришел, 100-летний юбилей был не готов к показу на сцене. 1 декабря будет уже большое шоу, гала-представление, которое наверняка запомнится всем зрителям. Возможно, мы даже поставим его в репертуар, это все в наших руках. 1 ноября будет премьера спектакля «Игроки», которая тоже украсит столетие. Мы обновляем и спектакли старого репертуара – «Украшение строптивой», «Бешеные деньги». Мы много всего запланировали», - отметил худрук Театра сатиры.
Герасимов признался, что сам не рвется на сцену, а считает главной задачей театра, «чтобы все артисты играли»
«Сейчас я сосредоточен на юбилее Театра сатиры. Если кто-то из режиссеров попросит, захочет, чтобы я играл, может быть, я и буду играть, но у меня в этом плане нет жажды сцены. Я играю и в Ленкоме, и на Малой Ордынке, каждый театр развивается по-своему. После объединения с театром Джигарханяна многие артисты оказались без работы, как джигарханяновские, так и истинно сатировские. Предыдущий художественный руководитель не нашел им места в спектаклях, поэтому моя задача в Театре сатиры, чтобы все артисты играли. Артисты должны играть», - заключил собеседник НСН.
В начале июня 2024 года новым худруком Театра сатиры назначили Евгения Герасимова, который с 2022 года также является художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. При этом в декабре 2021 года к Театру сатиры присоединили Театр Армена Джигарханяна, напоминает «Радиоточка НСН».
Художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев ранее рассказал НСН о главных постановках 75-го сезона и «синтетическом театре» создателя Камерного театра Александра Таирова.
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