«Ширвиндт и жажда сцены»: Худрук Театра сатиры Герасимов о целях в вековой юбилей

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов в интервью НСН рассказал о главных премьерах, приуроченных к 100-летию театра, а также объяснил, выйдет ли сам на его сцену в качестве актера.

В Театры сатиры накануне прошел сбор труппы, в рамках которого Герасимов назвал самым ожидаемым событием года «масштабное представление» Виктора Крамера «Век сатиры или театральное безумство в сердце Москвы». Ну а 1 октября, в день столетия театра, новый сезон откроется спектаклем «Планета Ширвиндт».