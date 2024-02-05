Съемки комедии «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым начались в Москве

Съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» начались в Москве. Главные роли в новом фильме исполнили известный по фильмам «По щучьему велению» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый, актриса Оксана Акиньшина и попугаи Альба и Кока, которые сыграют в картине Кешу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека».

В новом фильме также снимутся тигр, медведь, еноты, обезьяны и страус. Помимо Москвы, съемки будут проходить в Сочи.

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По сюжету учитель географии из Сочи Митяй (Никита Кологривый), испытывающий трудности в отношениях со своей возлюбленной Лерой (Ирина Безряднова), заводит умного попугая из древнего рода Кешу. Птица помогает Митяю научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки, а герой Кологривого в свою очередь помогают попугаю найти свою возлюбленную, с которой его разлучили.

По словам режиссера картины Олега Асадулина, фильм «Возвращение попугая Кеши» — о любви, взаимовыручке и о том, как важно стремиться к своей мечте. Режиссер подчеркнул, что всегда старается смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя.

Премьера ленты запланирована на осень 2024 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ 1-4 февраля, за уикенд картина режиссера Михаила Локшина собрала 406 млн рублей.

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ФОТО: t.me/nik_kologrivyy / скриншот с видео
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