Съемки комедии «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым начались в Москве

По сюжету учитель географии из Сочи Митяй (Никита Кологривый), испытывающий трудности в отношениях со своей возлюбленной Лерой (Ирина Безряднова), заводит умного попугая из древнего рода Кешу. Птица помогает Митяю научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки, а герой Кологривого в свою очередь помогают попугаю найти свою возлюбленную, с которой его разлучили.

По словам режиссера картины Олега Асадулина, фильм «Возвращение попугая Кеши» — о любви, взаимовыручке и о том, как важно стремиться к своей мечте. Режиссер подчеркнул, что всегда старается смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя.

Премьера ленты запланирована на осень 2024 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ 1-4 февраля, за уикенд картина режиссера Михаила Локшина собрала 406 млн рублей.

