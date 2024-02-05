Съемки комедии «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым начались в Москве
Съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» начались в Москве. Главные роли в новом фильме исполнили известный по фильмам «По щучьему велению» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый, актриса Оксана Акиньшина и попугаи Альба и Кока, которые сыграют в картине Кешу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека».
В новом фильме также снимутся тигр, медведь, еноты, обезьяны и страус. Помимо Москвы, съемки будут проходить в Сочи.
По сюжету учитель географии из Сочи Митяй (Никита Кологривый), испытывающий трудности в отношениях со своей возлюбленной Лерой (Ирина Безряднова), заводит умного попугая из древнего рода Кешу. Птица помогает Митяю научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки, а герой Кологривого в свою очередь помогают попугаю найти свою возлюбленную, с которой его разлучили.
По словам режиссера картины Олега Асадулина, фильм «Возвращение попугая Кеши» — о любви, взаимовыручке и о том, как важно стремиться к своей мечте. Режиссер подчеркнул, что всегда старается смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя.
Премьера ленты запланирована на осень 2024 года.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ 1-4 февраля, за уикенд картина режиссера Михаила Локшина собрала 406 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греция опровергла намерения передать Украине С-300
- Власти Техаса усилят контроль над границей с Мексикой
- Евросоюз введет санкции против компаний, участвующих в обходе мер против России
- СМИ: Власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией
- Модель украинского происхождения отказалась от титула «Мисс Япония»
- Мэра Днепра включили в перечень экстремистов и террористов
- Частный детсад опечатали в Новой Москве из-за вспышки кишечной инфекции
- Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Новосибирска
- ФАС предложила наказывать за превышающий инфляцию рост цен на товары
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Денису Матвееву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru