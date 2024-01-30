Александр Олешко призвал снимать в России патриотическое кино

«Человек должен уважать и любить свою историю. Кино может стать в этом помощником и проводником», - добавил он.

По мнению Олешко, патриотические фильмы - это возможность поговорить со зрителем о Родине и научить его любить свою страну. Поэтому так важно создавать подобные проекты именно сегодня.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что посещаемость российских фильмов в кинотеатрах за последние 20 лет увеличилась в 40 раз. При этом кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года, передает «Радиоточка НСН».

