С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей

По ее словам, в этому году российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Юсова отметила, что в начале года спрос на видеоигры обычно растет в связи с увеличением геймерской активности в январские праздники

Юсова уточнила, что за весь 2023 год россияне потратили на игры 161 миллиард рублей.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новая компьютерная игра «Смута» поможет игрокам глубже изучить историю.

