С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей

С начала 2024 года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора онлайн-школы геймдева XYZ School Эмму Юсову.

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По ее словам, в этому году российские игроки чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Юсова отметила, что в начале года спрос на видеоигры обычно растет в связи с увеличением геймерской активности в январские праздники

Юсова уточнила, что за весь 2023 год россияне потратили на игры 161 миллиард рублей.

Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новая компьютерная игра «Смута» поможет игрокам глубже изучить историю.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеКомпьютерные Игры

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