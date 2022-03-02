Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В Роскомнадзоре подчеркнули, что «решение о блокировке на территории России YouTube не принималось».

Ранее в Telegram-канале проекта «Роскомсвобода» появилось сообщение о том, что Роскомнадзор якобы начал блокировку YouTube. Позже проект опубликовал уточнение, что технические специалисты заметили изменение поведения в служебных доменах видеохостинга. По предположениям «Роскомсвободы», ведомство пока только тренируется замедлять работу YouTube, но полностью этого не делает.

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