Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube

В Роскомнадзоре подчеркнули, что «решение о блокировке на территории России YouTube не принималось».

Ранее в Telegram-канале проекта «Роскомсвобода» появилось сообщение о том, что Роскомнадзор якобы начал блокировку YouTube. Позже проект опубликовал уточнение, что технические специалисты заметили изменение поведения в служебных доменах видеохостинга. По предположениям «Роскомсвободы», ведомство пока только тренируется замедлять работу YouTube, но полностью этого не делает.

