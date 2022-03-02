Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что «решение о блокировке на территории России YouTube не принималось».
Ранее в Telegram-канале проекта «Роскомсвобода» появилось сообщение о том, что Роскомнадзор якобы начал блокировку YouTube. Позже проект опубликовал уточнение, что технические специалисты заметили изменение поведения в служебных доменах видеохостинга. По предположениям «Роскомсвободы», ведомство пока только тренируется замедлять работу YouTube, но полностью этого не делает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Роскомнадзор опроверг блокировку YouTube
- Псаки: В Вашингтоне просчитывают последствия новых антироссийских санкций
- Медиасервис Megogo остановил работу в России
- В России заблокировали доступ к сайту The Village
- Украинец Ракицкий ушел из «Зенита»
- Банковские карты России и Белоруссии перестали работать на Украине
- Болгария высылает двух дипломатов РФ по обвинению в шпионаже
- Wintershall отказалась от новых нефтегазовых проектов в России
- Цены на пшеницу в мире взлетели до рекордных отметок
- Эксперт: Санкции против РФ могут прервать экспансию доллара в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru