СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве
18 декабря 202319:17
Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, пишет Telegram-канал 112.
По предварительным данным, артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело обнаружили в его квартире без признаков жизни, пишут СМИ.
Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru