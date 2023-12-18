СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве, пишет Telegram-канал 112.

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По предварительным данным, артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело обнаружили в его квартире без признаков жизни, пишут СМИ.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: youtube.com
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