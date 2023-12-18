СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве

По предварительным данным, артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело обнаружили в его квартире без признаков жизни, пишут СМИ.



Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno, напоминает «Радиоточка НСН».

