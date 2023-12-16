Режиссер Богомолов опроверг участие певицы Ваенги в спектакле на Малой Бронной
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов опроверг данные о том, что певица Елена Ваенга играла в постановке «Слава. Молодость» и ей на спектакле стало плохо. Об этом пишет Газета.Ru.
«Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда….», — сказал режиссер.
Ранее об ухудшении состояния Ваенги сообщил Telegram-канал Mash. Якобы певице стало плохо во время спектакля «Слава. Молодость» в Театре на Малой Бронной. Медики оказали ей первую помощь, отмечали журналисты.
При этом, по данным Telegram-канала Baza, Ваенга пришла на спектакль как зритель.
Ранее российскую исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) срочно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru со ссылкой на представителей певицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru