Режиссер Богомолов опроверг участие певицы Ваенги в спектакле на Малой Бронной

«Какую чушь вы пишете. Ваенга играет роль в спектакле?! Мда….», — сказал режиссер.



Ранее об ухудшении состояния Ваенги сообщил Telegram-канал Mash. Якобы певице стало плохо во время спектакля «Слава. Молодость» в Театре на Малой Бронной. Медики оказали ей первую помощь, отмечали журналисты.



При этом, по данным Telegram-канала Baza, Ваенга пришла на спектакль как зритель.

Ранее российскую исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) срочно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru со ссылкой на представителей певицы.





