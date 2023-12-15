СМИ: Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной
15 декабря 202321:45
Певица Елена Ваенга упала в обморок в театре на Малой Бронной в Москве, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, артистке вызвали скорую помощь. Очевидцы рассказали, что певица уже чувствует себя лучше.
Отмечается, что Ваенга не играла в спектакле, а присутствовала на постановке в качестве зрителя.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок в студии телеканала «Звезда». Медики привели артистку в чувство, госпитализация не понадобилась, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru