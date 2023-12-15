СМИ: Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной

Певица Елена Ваенга упала в обморок в театре на Малой Бронной в Москве, пишет Telegram-канал Baza.

Музыканты Ваенги 2 километра шли по заснеженной трассе на концерт в Пензе

По информации издания, артистке вызвали скорую помощь. Очевидцы рассказали, что певица уже чувствует себя лучше.

Отмечается, что Ваенга не играла в спектакле, а присутствовала на постановке в качестве зрителя.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок в студии телеканала «Звезда». Медики привели артистку в чувство, госпитализация не понадобилась, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаТеатрПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры