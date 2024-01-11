СМИ: Рэпер Vacio уйдет в армию весной 2024 года
Рэпера Vacio (Николая Васильева) заберут в армию весной из-за скандала на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее исполнитель пришел на мероприятие в одном носке на половом органе. После вечеринки Vacio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, 25-летнему рэперу вручили повестку в военкомат, отмечает РЕН ТВ.
По данным СМИ, Васильев решил пойти в армию, тем самым искупить вину и доказать, что не имеет отношения к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено).
«Сотрудники уже доставляли музыканта в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медкомиссия и ему вручили повестку», — пишет SHOT.
Предположительно, рэпер может отправиться на службу уже во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru