СМИ: Рэпер Vacio уйдет в армию весной 2024 года

Ранее исполнитель пришел на мероприятие в одном носке на половом органе. После вечеринки Vacio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, напоминает «Свободная пресса». Кроме того, 25-летнему рэперу вручили повестку в военкомат, отмечает РЕН ТВ.

По данным СМИ, Васильев решил пойти в армию, тем самым искупить вину и доказать, что не имеет отношения к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено).

«Сотрудники уже доставляли музыканта в московский военкомат Савеловского района, где его осмотрела медкомиссия и ему вручили повестку», — пишет SHOT.

Предположительно, рэпер может отправиться на службу уже во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля.

