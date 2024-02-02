Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»

Известный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) заявил, что у него был конфликт с ведущей программы «Последний герой» Ксенией Бородиной. Об этом он рассказал проекту «Откровенно с Татаркой».

Так, ему, в частности, не нравилось, что ведущая критиковала участников за жалобы на тяжелые условия. Других участников это тоже раздражало, поэтому однажды они устроили бойкот Бородиной и не здоровались с ней, вспоминает рэпер.