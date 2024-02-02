Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»

Известный российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) заявил, что у него был конфликт с ведущей программы «Последний герой» Ксенией Бородиной. Об этом он рассказал проекту «Откровенно с Татаркой».

Так, ему, в частности, не нравилось, что ведущая критиковала участников за жалобы на тяжелые условия. Других участников это тоже раздражало, поэтому однажды они устроили бойкот Бородиной и не здоровались с ней, вспоминает рэпер.

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Ранее рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал «Радиоточке НСН» подробности конфликта с оператором «Последнего героя». Во время съемок шоу артист набросился на мужчину с лопатой.

«Там бывают такие моменты, когда люди просят их не снимать, и никто не снимает. Я говорил ему: не снимай меня, не надо. Он был провокатор. Ему повезло, что он убежал», - признался он.

По его словам, участники стали называть оператора «Форест Гамп» после этого случая.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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