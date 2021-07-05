Разлогов: Меньшов – недосягаемый образец создателя хорошего кино для всех
Кинокритик рассказал НСН, какой вклад в историю кино внес умерший от коронавируса режиссер Владимир Меньшов.
Прославленный режиссер и актер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Мосфильме. Ему был 81 год.
В истории кино Меньшов останется как талантливый режиссер, делавший картины, которые обращены к самому широкому зрителю, а также как один из немногих лауреатов премии «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм «Москва слезам не верит», рассказал кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«У нас в стране его картины были чемпионами проката, в том числе «Москва слезам не верит». Он завоевал высшую международную награду - премию «Оскар» - и доказал, что наше отечественное кино может найти признание на самом высоком уровне не просто авторского, экспериментального, уникального кино, но и кино, обращенного к широкому зрителю. Он остался в какой-то степени недосягаемым образцом, хотя его самого тогда не пустили в Лос-Анджелес получать эту премию. Он – фигура во многом символическая», - напомнил он.
По словам Разлогова, Меньшов был очень деятельным человеком и занимал активную позицию в профессии.
«Он очень много участвовал в проектах Первого канала до последних лет, был знаковой фигурой телеканала. Оставил о себе память человека сложного, неуживчивого, но принципиального. Он был человеком контактным, я был знаком со студентами, которые учились у него во ВГИКе. Это были больше интересные группы. Он подготовил целый ряд мастеров нового поколения, имена которых, быть может, широко еще неизвестны, но у них все впереди», - отметил кинокритик.
Разлогов также рассказал о своем споре с Меньшовым по поводу того, какой фильм в 2011 году должен был представить Россию на премии «Оскар».
«Я помню, как у нас с ним была принципиальная стычка, в которой он был прав. Когда он отстаивал право фильма «Елена» Звягинцева на то, чтобы представлять Россию на премию американской киноакадемии. Я придерживался тогда другого мнения и, видимо, ошибался», - добавил он.
Ранее Разлогов рассказал о том, какой след в искусстве оставил знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, который в декабре прошлого года умер в Латвии из-за осложнений после коронавируса.
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