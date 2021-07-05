Разлогов: Меньшов – недосягаемый образец создателя хорошего кино для всех

Прославленный режиссер и актер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Мосфильме. Ему был 81 год.

В истории кино Меньшов останется как талантливый режиссер, делавший картины, которые обращены к самому широкому зрителю, а также как один из немногих лауреатов премии «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм «Москва слезам не верит», рассказал кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«У нас в стране его картины были чемпионами проката, в том числе «Москва слезам не верит». Он завоевал высшую международную награду - премию «Оскар» - и доказал, что наше отечественное кино может найти признание на самом высоком уровне не просто авторского, экспериментального, уникального кино, но и кино, обращенного к широкому зрителю. Он остался в какой-то степени недосягаемым образцом, хотя его самого тогда не пустили в Лос-Анджелес получать эту премию. Он – фигура во многом символическая», - напомнил он.